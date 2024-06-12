Тарасенко пропустил тренировку «Флориды»

Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко пропустил тренировочное занятие команды, сообщает журналист Том Гулитти.

14 июля «Флорида» в гостях сыграет с «Эдмонтоном» в третьем матче финала Кубка Стэнли. Сейчас счет в серии — 2:0 в пользу «Пантерз».

В текущем сезоне Тарасенко набрал 14 (6+8) очков в 19 матчах за «Флориду» в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф на его счету 7 (3+4) очков в 19 играх.