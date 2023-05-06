Ванечек сменил Шмида после четырех пропущенных шайб от «Каролины»
«Нью-Джерси» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ встречается с «Каролиной».
После второго периода при счете 0:4 Витек Ванечек сменил в воротах «Дэвилз» Акиру Шмида, который отразил 21 бросок из 25.
Счет в серии 1-0 в пользу «Каролины».
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
|2 - 0
|
Даллас - Сиэтл
|1 - 1
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 2
|0 - 2
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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|6.05
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|6 : 1
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