Ванечек сменил Шмида после четырех пропущенных шайб от «Каролины»

«Нью-Джерси» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ встречается с «Каролиной».

После второго периода при счете 0:4 Витек Ванечек сменил в воротах «Дэвилз» Акиру Шмида, который отразил 21 бросок из 25.

Счет в серии 1-0 в пользу «Каролины».