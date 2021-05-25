Капризов забросил первою шайбу в плей-офф НХЛ. Видео

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сравнял счет в пятом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ против «Вегаса». 24-летний форвард отличился в середине первого периода, сделав счет 1:1. Он замкнул передачу Матса Цуккарелло после сольного прохода норвежца.

Для Капризова это первая шайба в плей-офф в дебютном для него сезоне НХЛ.

В регулярке россиянин набрал 52 (27+25) очка в 59 играх. В плей-офф это пятый матч, в которых он набрал 2 (1+1) очка.