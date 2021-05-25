Капризов забросил первою шайбу в плей-офф НХЛ. Видео
06:03
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сравнял счет в пятом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ против «Вегаса». 24-летний форвард отличился в середине первого периода, сделав счет 1:1. Он замкнул передачу Матса Цуккарелло после сольного прохода норвежца.
Для Капризова это первая шайба в плей-офф в дебютном для него сезоне НХЛ.
В регулярке россиянин набрал 52 (27+25) очка в 59 играх. В плей-офф это пятый матч, в которых он набрал 2 (1+1) очка.
Mats Zuccarello sets up Kirill Kaprizov for his first NHL playoff goal #MNWild pic.twitter.com/4Q0VKaJISz— Shayna (@hayyyshayyy) May 25, 2021
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю