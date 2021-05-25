«Флорида» без Бобровского победила «Тампу» и сократила отставание в серии

«Флорида» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 4:1.

Вратарь «Пантерз» Спенсер Найт, впервые сыгравший в плей-офф, отразил 36 бросков, на счету голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского 34 сейва.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 26 мая и начнется в 23:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Колтон — 2 (Коулман, Макдона), 0:53 — 0:1. Уигар — 1 (Юбердо, Беннетт), 26:19 — 1:1. Марчмент — 2 (Барков, Уигар), 36:55 — 2:1. Хернквист — 2 (бол., Барков, Юбердо), 40:35 — 3:1. Ватрано — 1 (п.в., Хернквист), 59:45 — 4:1.

Вратари: Найт — Василевский (58:06 — 59:45).

Штраф: 6 — 22.

Броски: 38 (15+11+12) — 37 (22+9+6).

Наши: — - Кучеров (18.37/4/0), Сергачев (21.14/0/-1).

25 мая. Майами. BB&T Center.

Счет в серии: 3-2.