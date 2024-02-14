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Сегодня, 18:03

Канарейкин прокомментировал шестиматчевую голевую серию Овечкина в НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин отреагировал на шестиматчевую голевую серию форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Будем надеяться, что дойдет до 20 шайб за сезон. Но самое главное, что поймал ритм и уже дает серию. Поэтому это радует, ну а в остальном, будем смотреть и желать», — приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.

В ночь на 14 февраля Овечкин забил гол ворота «Колорадо» и продлил голевую серию до 6 матчей. Для 38-летнего хоккеиста эта серия стала самой длительной с декабря 2018 года.

В нынешнем сезоне НХЛ игрок набрал 37 (14+23) очков в 48 матчах НХЛ. «Вашингтон» находится на 11-м месте в восточной конференции, набрав 54 очка в 52 матчах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/11529041-kanarejkin-vyskazalsya-a-shestimatchevoj-golevoj-serii-ovechkina-v-nhl.html
Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
Федор Канарейкин
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«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 53 34 19 71
2 Каролина 52 30 22 65
3 Филадельфия 54 29 25 64
4 Нью-Джерси 52 27 25 58
5 Айлендерс 53 22 31 57
6 Вашингтон 52 23 29 54
7 Питтсбург 49 23 26 53
8 Коламбус 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 32 21 74
2 Флорида 52 33 19 70
3 Тампа-Бэй 54 29 25 63
4 Торонто 51 27 24 62
5 Детройт 52 27 25 60
6 Монреаль 53 22 31 52
7 Баффало 52 23 29 50
8 Оттава 49 22 27 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 33 20 72
2 Колорадо 54 33 21 70
3 Виннипег 50 31 19 67
4 Сент-Луис 52 28 24 58
5 Нэшвилл 53 27 26 56
6 Миннесота 52 24 28 53
7 Аризона 51 23 28 50
8 Чикаго 53 14 39 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 54 36 18 78
2 Вегас 53 31 22 68
3 Эдмонтон 49 31 18 63
4 Лос-Анджелес 50 24 26 58
5 Калгари 53 25 28 55
6 Сиэтл 53 22 31 54
7 Анахайм 52 18 34 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
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Оттава – Коламбус
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14.02 03:00
Монреаль – Анахайм
 5 : 0
14.02 03:00
Торонто – Сент-Луис
 4 : 1
14.02 03:00
Вашингтон – Колорадо
 3 : 6
14.02 03:00
Баффало – Лос-Анджелес
 7 : 0
14.02 03:00
Бостон – Тампа-Бэй
 2 : 3 Б
14.02 03:30
Айлендерс – Сиэтл
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Нэшвилл – Нью-Джерси
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И Г
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Остон Мэттьюс

Торонто

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Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 34
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

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