Канарейкин прокомментировал шестиматчевую голевую серию Овечкина в НХЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин отреагировал на шестиматчевую голевую серию форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Будем надеяться, что дойдет до 20 шайб за сезон. Но самое главное, что поймал ритм и уже дает серию. Поэтому это радует, ну а в остальном, будем смотреть и желать», — приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.

В ночь на 14 февраля Овечкин забил гол ворота «Колорадо» и продлил голевую серию до 6 матчей. Для 38-летнего хоккеиста эта серия стала самой длительной с декабря 2018 года.

В нынешнем сезоне НХЛ игрок набрал 37 (14+23) очков в 48 матчах НХЛ. «Вашингтон» находится на 11-м месте в восточной конференции, набрав 54 очка в 52 матчах.