Канарейкин прокомментировал шестиматчевую голевую серию Овечкина в НХЛ
Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин отреагировал на шестиматчевую голевую серию форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Будем надеяться, что дойдет до 20 шайб за сезон. Но самое главное, что поймал ритм и уже дает серию. Поэтому это радует, ну а в остальном, будем смотреть и желать», — приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.
В ночь на 14 февраля Овечкин забил гол ворота «Колорадо» и продлил голевую серию до 6 матчей. Для 38-летнего хоккеиста эта серия стала самой длительной с декабря 2018 года.
В нынешнем сезоне НХЛ игрок набрал 37 (14+23) очков в 48 матчах НХЛ. «Вашингтон» находится на 11-м месте в восточной конференции, набрав 54 очка в 52 матчах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|53
|34
|19
|71
|2
|Каролина
|52
|30
|22
|65
|3
|Филадельфия
|54
|29
|25
|64
|4
|Нью-Джерси
|52
|27
|25
|58
|5
|Айлендерс
|53
|22
|31
|57
|6
|Вашингтон
|52
|23
|29
|54
|7
|Питтсбург
|49
|23
|26
|53
|8
|Коламбус
|52
|16
|36
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|53
|32
|21
|74
|2
|Флорида
|52
|33
|19
|70
|3
|Тампа-Бэй
|54
|29
|25
|63
|4
|Торонто
|51
|27
|24
|62
|5
|Детройт
|52
|27
|25
|60
|6
|Монреаль
|53
|22
|31
|52
|7
|Баффало
|52
|23
|29
|50
|8
|Оттава
|49
|22
|27
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|53
|33
|20
|72
|2
|Колорадо
|54
|33
|21
|70
|3
|Виннипег
|50
|31
|19
|67
|4
|Сент-Луис
|52
|28
|24
|58
|5
|Нэшвилл
|53
|27
|26
|56
|6
|Миннесота
|52
|24
|28
|53
|7
|Аризона
|51
|23
|28
|50
|8
|Чикаго
|53
|14
|39
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|54
|36
|18
|78
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Эдмонтон
|49
|31
|18
|63
|4
|Лос-Анджелес
|50
|24
|26
|58
|5
|Калгари
|53
|25
|28
|55
|6
|Сиэтл
|53
|22
|31
|54
|7
|Анахайм
|52
|18
|34
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|14.02
|03:00
|
Оттава – Коламбус
|6 : 3
|14.02
|03:00
|
Монреаль – Анахайм
|5 : 0
|14.02
|03:00
|
Торонто – Сент-Луис
|4 : 1
|14.02
|03:00
|
Вашингтон – Колорадо
|3 : 6
|14.02
|03:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|7 : 0
|14.02
|03:00
|
Бостон – Тампа-Бэй
|2 : 3 Б
|14.02
|03:30
|
Айлендерс – Сиэтл
|1 : 2 Б
|14.02
|04:00
|
Нэшвилл – Нью-Джерси
|2 : 4
|14.02
|04:00
|
Даллас – Каролина
|4 : 2
|14.02
|04:30
|
Чикаго – Ванкувер
|2 : 4
|14.02
|05:00
|
Эдмонтон – Детройт
|8 : 4
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|53
|90
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|54
|87
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|53
|77
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|50
|42
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|52
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|53
|34
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|1
|2