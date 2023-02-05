Капризов рассказал, как присматривал за сыном Овечкина на Матче звезд НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, как форвард «Вашингтона» Александр Овечкин попросил его присмотреть за своим сыном во время Матча звезд НХЛ.

«Было весело. Овечкин пошел участвовать в конкурсе и попросил приглядеть за его сыном. Это было забавно. Сергей постоянно спрашивал меня, когда наступит его очередь исполнить буллит. Понравилось ли мне, как он катается? Конечно, пять звезд!» — сказал Капризов в интервью пресс-службе «Миннесоты».

Овечкин вместе со своим старшим сыном Сергеем и форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби принимал участие в конкурсе на лучший буллит. Оба игрока вели шайбу до ворот, а затем отдали пас сыну Овечкину, который реализовал буллит в стиле Никиты Кучерова.

По итогам конкурса Овечкин и Кросби стали победителями.