Капризов рассказал, как присматривал за сыном Овечкина на Матче звезд НХЛ
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, как форвард «Вашингтона» Александр Овечкин попросил его присмотреть за своим сыном во время Матча звезд НХЛ.
«Было весело. Овечкин пошел участвовать в конкурсе и попросил приглядеть за его сыном. Это было забавно. Сергей постоянно спрашивал меня, когда наступит его очередь исполнить буллит. Понравилось ли мне, как он катается? Конечно, пять звезд!» — сказал Капризов в интервью пресс-службе «Миннесоты».
Овечкин вместе со своим старшим сыном Сергеем и форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби принимал участие в конкурсе на лучший буллит. Оба игрока вели шайбу до ворот, а затем отдали пас сыну Овечкину, который реализовал буллит в стиле Никиты Кучерова.
По итогам конкурса Овечкин и Кросби стали победителями.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|49
|32
|17
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|27
|22
|62
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|49
|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|52
|25
|27
|55
|7
|Филадельфия
|51
|21
|30
|51
|8
|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
|48
|32
|16
|65
|4
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|5
|Флорида
|52
|24
|28
|54
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Миннесота
|48
|27
|21
|58
|4
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|50
|16
|34
|38
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|49
|29
|20
|63
|2
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|3
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|49
|20
|29
|43
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
|8
|Анахайм
|50
|16
|34
|37
|7.02
|03:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|- : -
|7.02
|03:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|- : -
|7.02
|03:30
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|- : -
|7.02
|03:30
|
Рейнджерс – Калгари
|- : -
|7.02
|04:30
|
Даллас – Анахайм
|- : -
|7.02
|05:00
|
Аризона – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|72
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|50
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|19
|2.26