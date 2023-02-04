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Сегодня, 07:45

Сын Овечкина — главный на Матче звезд НХЛ! Он забил буллит с передач отца и Кросби

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Александр Овечкин с сыном и Сидни Кросби выполнили совместный буллит на Матче звезд НХЛ.
Фото USA Today Sports
А Свечников выиграл круг на скорость.

Во Флориде прошел первый день звездного уикенда НХЛ, в котором игроки соревновались в различных конкурсах мастерства. В истории лиги это уже 67-е по счету мероприятие такого формата, а для российских хоккеистов оно стало рекордным. Достижение 1998 года пало и сразу девять игроков из России были выбраны для участия в Матче звезд, при этом трое из них — вратари. Сегодня состоялись семь конкурсов и неудивительно, что главными героями некоторых из них стали российские хоккеисты.

Далеко не все болельщики любят подобное зрелище, но посмотреть все-таки было на что. НХЛ постоянно пытается разнообразить программу звездных уикендов, придумать новые фишки и сделать так, чтобы зрители получили удовольствие. Помимо классических конкурсов, как бросок на точность, лучший буллит, забег на скорость и сила броска, игроки поучаствовали в трех новых, два из которых прошли прямо под палящим солнцем Флориды. Не все эксперименты удались, но многим хоккеистам было искренне весело, а для них это прекрасная возможность перезагрузиться.

Сын Александра Овечкина Сергей забивает в ворота Роберто Луонго. Фото USA Today Sports
Сын Александра Овечкина Сергей забивает в ворота Роберто Луонго.
Фото USA Today Sports

Как всегда, не обошлось без большого количества звездных гостей. В роли ведущих выступили Патрик Марун и Пи-Кей Суббан, а знаменитый экс-голкипер Роберто Луонго вновь одел на себя вратарскую форму и вышел отражать штрафные броски. Именно он поучаствовал в историческом моменте, который признали лучшим буллитом вечера. Сын Александра Овечкина с передач своего папы и Сидни Кросби поразил ворота Луонго и сделал это в стиле Никиты Кучерова. Публика была в полном восторге, а маленький Сергей ничуть не засмущался и поехал отбить кулачок Игорю Шестеркину.

Состав жюри получился весьма интересным. В него вошли канадские актеры Адам Димарко и Дилан Плейфер, известные по сериалам «Леттеркенни» и «Белый лотос», колоритные рестлеры Анджело Докинз и Монтез Форд, являющиеся трехкратными командными чемпионами WWE, а также знаменитая белорусская теннисистка Виктория Азаренко. Только бросок Сергея Овечкина получил от всех высшие оценки, а попытки Митча Марнера, Давида Пастрняка и братьев Ткачак хоть и получились оригинальными, но таких ярких эмоций у членов жюри не вызвали.

Что касается Александра, то в последний раз он принимал участие в звездном уик-энде в 2018 году. По разным причинам пропустил Матчи звезд в 2019, 2020 и 2022, а в 2021-м мероприятие не проводилось в связи с пандемией. На этот раз в статусе второго снайпера в истории лиги он не мог пропустить поездку во Флориду. Помимо конкурса буллитов он также принял участие в соревновании на самый сильный бросок.

В 2018-м Овечкин побеждал в этой номинации, но теперь оказался лишь четвертым. Первая попытка пришлась на попадание в штангу, а вторая показала скорость броска в 95,1 мили в час. Лучшим стал форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон — 103,2 мили в час.

Андрей Свечников победил в забеге на скорость и показал время 13,69 секунды. Его соперник по финалу Кевин Фиала из «Лос-Анджелеса» пробежал дистанцию за 14.11 секунды. Андрей был настолько хорош, что выиграл даже предварительный отбор. Голы пока у форварда не идут, зато удалось продемонстрировать всем, как нужно кататься. В интервью он пошутил и сказал, что победил только из-за того, что Коннор Макдэвид в конкурсе не участвовал. Андрей прямо со льда позвонил брату Евгению, который сейчас в отпуске и похвастался достижением. Действительно, будет, что вспомнить, ведь для него это первый Матч звезд НХЛ в карьере.

Российские вратари на этот раз остались в тени, а Шестеркин даже пропустил шайбу от канадской хоккеистки Сары Нерс. Зато на пляже Игорь показал, как здорово умеет бросать по мишеням вратарской клюшкой, пусть даже это не принесло ему победы в конкурсе. Больше всех был доволен Илья Сорокин, с лица которого улыбка просто не сходила. Для них с Шестеркиным это был особенный день. «Это удивительно, конечно. Мы познакомились лет 10 или 11 назад. Если бы я тогда сказал ему, что через 10 лет мы оба будем на Матче звезд НХЛ, он сказал бы: «Да ладно, шутишь». Он отличный парень. Мы стараемся помогать друг другу не только в плане хоккея, но и в жизни», — говорил на днях Шестеркин.

Одним из самых неожиданных героев дня стал форвард «Айлендерс» Брок Нельсон. В финале на точность бросков он разобрался с Наземом Кадри, который до этого на доли секунды опередил Коннора Макдэвида и выбил все мишени первым. Капитан «Эдмонтона» показал сумасшедшую точность (8 из 8), но скорости исполнения не хватило всего чуть-чуть. Впрочем, вряд ли Коннор сильно расстроился. Уже в шестой раз за карьеру он принимает участие в звездном уикенде и кажется, что все это ему уже немного наскучило. А вот для Нельсона это лишь первый Матч звезд и победе он был искренне рад.

Уже сегодня в 23:00 по московскому времени состоится турнир команд четырех дивизионов — игроки Столичного и Тихоокеанского сыграют в одном полуфинале, Центрального и Атлантического — в другом. После этого пройдет игра за третье место и финал. Продолжительность каждого матча — 20 минут в формате три на три. Можно даже не сомневаться, что и здесь российские игроки снова проявят себя с яркой стороны и не дадут заскучать болельщикам.

Александр Овечкин
Андрей Свечников
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
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1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 52 25 27 55
7 Филадельфия 51 21 30 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
4 Баффало 50 26 24 56
5 Флорида 52 24 28 54
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 48 21 27 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Миннесота 48 27 21 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 50 16 34 38
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Лос-Анджелес 53 28 25 63
3 Вегас 51 29 22 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 50 16 34 37
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Тэйдж Томпсон

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