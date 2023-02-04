Сын Овечкина — главный на Матче звезд НХЛ! Он забил буллит с передач отца и Кросби
Во Флориде прошел первый день звездного уикенда НХЛ, в котором игроки соревновались в различных конкурсах мастерства. В истории лиги это уже 67-е по счету мероприятие такого формата, а для российских хоккеистов оно стало рекордным. Достижение 1998 года пало и сразу девять игроков из России были выбраны для участия в Матче звезд, при этом трое из них — вратари. Сегодня состоялись семь конкурсов и неудивительно, что главными героями некоторых из них стали российские хоккеисты.
Далеко не все болельщики любят подобное зрелище, но посмотреть все-таки было на что. НХЛ постоянно пытается разнообразить программу звездных уикендов, придумать новые фишки и сделать так, чтобы зрители получили удовольствие. Помимо классических конкурсов, как бросок на точность, лучший буллит, забег на скорость и сила броска, игроки поучаствовали в трех новых, два из которых прошли прямо под палящим солнцем Флориды. Не все эксперименты удались, но многим хоккеистам было искренне весело, а для них это прекрасная возможность перезагрузиться.
Как всегда, не обошлось без большого количества звездных гостей. В роли ведущих выступили Патрик Марун и Пи-Кей Суббан, а знаменитый экс-голкипер Роберто Луонго вновь одел на себя вратарскую форму и вышел отражать штрафные броски. Именно он поучаствовал в историческом моменте, который признали лучшим буллитом вечера. Сын Александра Овечкина с передач своего папы и Сидни Кросби поразил ворота Луонго и сделал это в стиле Никиты Кучерова. Публика была в полном восторге, а маленький Сергей ничуть не засмущался и поехал отбить кулачок Игорю Шестеркину.
Состав жюри получился весьма интересным. В него вошли канадские актеры Адам Димарко и Дилан Плейфер, известные по сериалам «Леттеркенни» и «Белый лотос», колоритные рестлеры Анджело Докинз и Монтез Форд, являющиеся трехкратными командными чемпионами WWE, а также знаменитая белорусская теннисистка Виктория Азаренко. Только бросок Сергея Овечкина получил от всех высшие оценки, а попытки Митча Марнера, Давида Пастрняка и братьев Ткачак хоть и получились оригинальными, но таких ярких эмоций у членов жюри не вызвали.
Что касается Александра, то в последний раз он принимал участие в звездном уик-энде в 2018 году. По разным причинам пропустил Матчи звезд в 2019, 2020 и 2022, а в 2021-м мероприятие не проводилось в связи с пандемией. На этот раз в статусе второго снайпера в истории лиги он не мог пропустить поездку во Флориду. Помимо конкурса буллитов он также принял участие в соревновании на самый сильный бросок.
В 2018-м Овечкин побеждал в этой номинации, но теперь оказался лишь четвертым. Первая попытка пришлась на попадание в штангу, а вторая показала скорость броска в 95,1 мили в час. Лучшим стал форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон — 103,2 мили в час.
Андрей Свечников победил в забеге на скорость и показал время 13,69 секунды. Его соперник по финалу Кевин Фиала из «Лос-Анджелеса» пробежал дистанцию за 14.11 секунды. Андрей был настолько хорош, что выиграл даже предварительный отбор. Голы пока у форварда не идут, зато удалось продемонстрировать всем, как нужно кататься. В интервью он пошутил и сказал, что победил только из-за того, что Коннор Макдэвид в конкурсе не участвовал. Андрей прямо со льда позвонил брату Евгению, который сейчас в отпуске и похвастался достижением. Действительно, будет, что вспомнить, ведь для него это первый Матч звезд НХЛ в карьере.
Российские вратари на этот раз остались в тени, а Шестеркин даже пропустил шайбу от канадской хоккеистки Сары Нерс. Зато на пляже Игорь показал, как здорово умеет бросать по мишеням вратарской клюшкой, пусть даже это не принесло ему победы в конкурсе. Больше всех был доволен Илья Сорокин, с лица которого улыбка просто не сходила. Для них с Шестеркиным это был особенный день. «Это удивительно, конечно. Мы познакомились лет 10 или 11 назад. Если бы я тогда сказал ему, что через 10 лет мы оба будем на Матче звезд НХЛ, он сказал бы: «Да ладно, шутишь». Он отличный парень. Мы стараемся помогать друг другу не только в плане хоккея, но и в жизни», — говорил на днях Шестеркин.
Одним из самых неожиданных героев дня стал форвард «Айлендерс» Брок Нельсон. В финале на точность бросков он разобрался с Наземом Кадри, который до этого на доли секунды опередил Коннора Макдэвида и выбил все мишени первым. Капитан «Эдмонтона» показал сумасшедшую точность (8 из 8), но скорости исполнения не хватило всего чуть-чуть. Впрочем, вряд ли Коннор сильно расстроился. Уже в шестой раз за карьеру он принимает участие в звездном уикенде и кажется, что все это ему уже немного наскучило. А вот для Нельсона это лишь первый Матч звезд и победе он был искренне рад.
Уже сегодня в 23:00 по московскому времени состоится турнир команд четырех дивизионов — игроки Столичного и Тихоокеанского сыграют в одном полуфинале, Центрального и Атлантического — в другом. После этого пройдет игра за третье место и финал. Продолжительность каждого матча — 20 минут в формате три на три. Можно даже не сомневаться, что и здесь российские игроки снова проявят себя с яркой стороны и не дадут заскучать болельщикам.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|49
|32
|17
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|27
|22
|62
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|49
|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|52
|25
|27
|55
|7
|Филадельфия
|51
|21
|30
|51
|8
|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
|48
|32
|16
|65
|4
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|5
|Флорида
|52
|24
|28
|54
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Миннесота
|48
|27
|21
|58
|4
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|50
|16
|34
|38
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|49
|29
|20
|63
|2
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|3
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|49
|20
|29
|43
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
|8
|Анахайм
|50
|16
|34
|37
|7.02
|03:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|- : -
|7.02
|03:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|- : -
|7.02
|03:30
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|- : -
|7.02
|03:30
|
Рейнджерс – Калгари
|- : -
|7.02
|04:30
|
Даллас – Анахайм
|- : -
|7.02
|05:00
|
Аризона – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|72
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|50
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|19
|2.26