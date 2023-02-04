Сын Овечкина вместе с отцом и Кросби реализовал буллит в стиле Кучерова

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, его сын Сергей и форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби приняли участие в конкурсе на самый красивый буллит в Матче звезд НХЛ-2023.

Оба игрока вели шайбу до ворот, а затем отдали пас сыну Овечкину, который реализовал буллит в стиле Никиты Кучерова.

За свой буллит Овечкины и Кросби получили 40 очков.