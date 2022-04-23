Капризов повторил достижение Овечкина, Кария и Джуно

«Миннесота» переиграла «Сиэтл» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей российский нападающий Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. Теперь на счету Капризова 101 (45+56) очко в этом сезоне.

Как сообщает StatsCentre, 24-летний россиянин повторил достижение Александра Овечкина, Пола Кария, Джо Джуно и Люка Робитайла. Он стал пятым левым нападающим в истории лиги, которому удалось набрать 100 очков в первоим или втором сезонах в лиге.

Овечкин набрал 106 очков в сезоне-2005/06, Пол Кария набрал 108 очков в сезоне-1995/96, Джо Джуно набрал 102 очка в сезоне-1992/93, а Люк Робитайл — 111 голов в сезоне-1987/88.

Напомним, Капризов стал седьмым игроком, набравшим 100 очков в этом сезоне, что является максимальным показателем в НХЛ с сезона-2006/07. Тогда таких хоккеистов тоже было 7.