Капризов набрал 100-е очко в сезоне. Он первым сделал это в истории «Миннесоты»

«Миннесота» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла». На 11-й минуте второго периода счет стал 4:2.

Голом отметился форвард Райан Хартман с передачи российского нападающего Кирилла Капризова. Для россиянина этот ассист стал 55-м в этом сезоне.

Ранее в этой встрече Капризов сделал голевую передачу и забросил одну шайбу. Теперь на его счету 100 (45+55) очков. Он стал первым игроком в истории «Миннесоты», набравшим 100 очков за один сезон.

Кроме того, он стал седьмым игроком, набравшим 100 очков в этом сезоне, что является максимальным показателем в НХЛ с сезона-2006/07, когда таких хоккеистов тоже было 7.