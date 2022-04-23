Капризов стал седьмым игроком, набравшим 100 очков в этом сезоне

«Миннесота» переиграла «Сиэтл» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей российский нападающий Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи.

Теперь на счету 24-летнего россиянин 101 (45+56) очко в этом сезоне. Он стал седьмым игроком, набравшим 100 очков в этом сезоне, что является максимальным показателем в НХЛ с сезона-2006/07. Тогда таких хоккеистов тоже было 7.

Ранее в этом сезоне 100 очков набрали Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Джонатан Юбердо («Флорида»), Джонни Годро («Калгари»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Остон Мэттьюс («Торонто») и Мэттью Ткачук («Калгари»).

Напомним, Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», набравшим 100 очков за один сезон.