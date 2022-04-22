НХЛ, расписание и результаты матчей 23 апреля: «Миннесота» — «Сиэтл», «Аризона» — «Вашингтон»
«Миннесота» примет «Сиэтл», а «Вашингтон» сыграет против «Аризоны» в чемпионате НХЛ
Регулярный чемпионат НХЛ.
23 апреля, суббота
«Коламбус» — «Оттава» (02.00 мск)
«Миннесота» — «Сиэтл» (03.00)
«Эдмонтон» — «Колорадо» (04.00)
«Аризона» — «Вашингтон» (05.30)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|78
|50
|28
|108
|2
|Рейнджерс
|78
|51
|27
|108
|3
|Питтсбург
|78
|44
|34
|99
|4
|Вашингтон
|77
|43
|34
|97
|5
|Айлендерс
|77
|35
|42
|80
|6
|Коламбус
|77
|35
|42
|76
|7
|Нью-Джерси
|77
|27
|50
|61
|8
|Филадельфия
|78
|24
|54
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|77
|56
|21
|118
|2
|Торонто
|78
|51
|27
|108
|3
|Тампа-Бэй
|77
|47
|30
|102
|4
|Бостон
|77
|47
|30
|99
|5
|Баффало
|79
|30
|49
|71
|6
|Детройт
|78
|30
|48
|70
|7
|Оттава
|77
|29
|48
|65
|8
|Монреаль
|78
|20
|58
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|77
|55
|22
|116
|2
|Миннесота
|77
|49
|28
|105
|3
|Сент-Луис
|78
|47
|31
|105
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|93
|5
|Даллас
|78
|43
|35
|91
|6
|Виннипег
|78
|35
|43
|81
|7
|Чикаго
|78
|26
|52
|63
|8
|Аризона
|77
|22
|55
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|78
|48
|30
|106
|2
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|96
|3
|Лос-Анджелес
|79
|42
|37
|94
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|89
|5
|Ванкувер
|78
|38
|40
|87
|6
|Анахайм
|78
|30
|48
|74
|7
|Сан-Хосе
|77
|30
|47
|72
|8
|Сиэтл
|76
|26
|50
|58
Результаты / календарь
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24.04
25.04
26.04
27.04
|22.04
|02:00
|
Каролина – Виннипег
|4 : 2
|22.04
|02:00
|
Монреаль – Филадельфия
|3 : 6
|22.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|2 : 5
|22.04
|02:00
|
Питтсбург – Бостон
|4 : 0
|22.04
|02:00
|
Флорида – Детройт
|5 : 2
|22.04
|02:30
|
Айлендерс – Рейнджерс
|3 : 6
|22.04
|03:00
|
Миннесота – Ванкувер
|6 : 3
|22.04
|03:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|8 : 1
|22.04
|04:00
|
Калгари – Даллас
|4 : 2
|22.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Чикаго
|4 : 1
|22.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|1 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|113
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|77
|113
|
|
Джонни Годро
Калгари
|78
|109
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|76
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|78
|51
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|51
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19
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