НХЛ, расписание и результаты матчей 23 апреля: «Миннесота» — «Сиэтл», «Аризона» — «Вашингтон»

«Миннесота» примет «Сиэтл», а «Вашингтон» сыграет против «Аризоны» в чемпионате НХЛ