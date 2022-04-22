Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Капризов поднялся на седьмое место

Капризов после трех очков в матче с «Ванкувером» поднялся на седьмое место в таблице лучших бомбардиров НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (6:3).

Таким образом, 24-летний россиянин набрал 97 (44+53) очков в 76 матчах и поднялся на седьмое место в списке лучших бомбардиров сезона, опередив Митчелла Марнера из «Торонто».

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин после 4 ассистов во встрече с «Айлендерс» (6:3) поднялся на восьмую строчку.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 113 очков (43+70) в 76 матчах

1. Джонатан Юбердо («Флорида») — 113 (30+83) в 77 матчах

3. Джонни Годро («Калгари») — 109 (38+71) в 78 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 106 (54+52) в 76 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 102 (58+44) в 70 матчах

6. Мэттью Ткачак («Калгари») — 100 (40+60) в 78 матчах

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 97 (44+53) в 76 матчах

8. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 96 (22+74) в 73 матчах

9. Митчелл Марнер («Торонто») — 95 (34+61) в 69 матчах

10. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 93 (30+63) в 76 матчах

...

12. Патрик Кейн («Чикаго») — 91 (26+65) в 74 матчах

13. Александр Овечкин («Вашингтон») — 90 (50+40) в 75 матчах