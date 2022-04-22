«Лос-Анджелес» обыграл «Чикаго», одержав третью победу подряд

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 4:1.

В составе «Кингз» отличились Филипп Дано, Анже Копитар, Андреас Атанасиу и Тревор Мур. У «Блэкхокс» единственную шайбу забросил Патрик Кейн.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 94 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Чикаго» с 63 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Чикаго» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Дано — 26 (бол., Кемпе, Дурзи), 11:58 — 1:0. Копитар — 19 (Эдлер, Кемпе), 29:16 — 2:0. Кейн — 26 (бол., Строум, Дебринкэт), 35:13 — 2:1. Атанасиу — 10, 51:45 — 3:1. Мур — 16 (Арвидссон, Эдлер), 52:00 — 4:1.

Вратари: Куик — Делиа (Ланкинен, 52:00).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 36 (17+11+8) — 16 (6+5+5).

Наши: — .

22 апреля. Лос-Анджелес. Staples Center. 18230 зрителей.