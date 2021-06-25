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Капитан «Вегаса» взял на себя ответственность за поражение от «Монреаля»

07:34
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Капитан «Вегаса» Марк Стоун после поражения в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли с «Монреалем» (2:3 ОТ, 2-4) взял на себя ответственность за поражение своей команды.

«Всю серию я как в тупике, чего не должно быть. Я капитан и лидер этойкоманды. Поэтому беру на себя большую часть ответственности за то, что произошло. Мы стремились к победе в Кубке Стэнли. Теперь надо вынести урок из этого поражения и стать сильнее. Помешала ли мне травма? Нет», — приводит слова Стоуна журналист Джессе Грейнджер.

29-летний Стоун не набрал ни одного очка в шести матчах полуфинала. В регулярке он стал лучшим бомбардиром команды, набрав 61 очко в 55 матчах.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей