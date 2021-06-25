Болельщиков «Монреаля» не выпускают с арены после выхода в финал Кубка Стэнли. Видео
07:10
Полиция Монреаля не выпускает болельщиков «Канадиенс» с «Белл-Арены» после шестого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса». Команда впервые с 1993 года вышла в финал плей-офф.
Причиной для решения не выпускать болельщиков с арены стала ситуация за пределами здания из-за бурного празднования фанатов.
«Рядом с Белл-центром: в направлении полиции запускается пиротехника и совершаются правонарушения. Пожалуйста, избегайте этого района. Вмешательство сотрудников уже осуществляется», — говорится в пресс-релизе полиции Монреаля.
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