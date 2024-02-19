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Сегодня, 11:12

Каменский — о признании Панарина первой звездой дня в НХЛ: «Он в отличной форме!»

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Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал признание форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина первой звездой дня в НХЛ.

Россиянин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Айлендерс» (6:5 ОТ) в регулярке лиги. В матче на открытом воздухе Панарин забил гол в овертайме.

«Он в отличной форме, в отличном настроении и показывает отличный результат. Хочется пожелать ему, чтобы он так и продолжал до Кубка Стэнли», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Также Каменский поздравил Панарина с рождением второго сына.

«Очень рад за него. Естественно, когда появляется ребенок, тем более у Артемия, это второй сын, мотивации играть становится еще больше. Я знаю, Панарин любит детей, и, естественно, это помогает. Обстановка в семье, в команде — все это помогает. И сам он хорошо поработал, поэтому так играет. Дай Бог ему также продолжать», — добавил Каменский.

Артемий Панарин. Панарин после рождения сына повторил свой рекорд по голам! Мощнейшее дерби Нью-Йорка при 80 тысячах зрителей

Второй звездой дня стал форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, третьей звездой признан нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон.

Артемий Панарин
НХЛ
Валерий Каменский
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«Рейнджерс» стали первой командой НХЛ, которая отыграла разницу в три шайбы в матче на открытом воздухе

Одноклубник Панарина назвал форварда «Рейнджерс» выдающимся хоккеистом
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 55 36 19 75
2 Каролина 54 32 22 69
3 Филадельфия 56 29 27 65
4 Нью-Джерси 54 28 26 60
5 Айлендерс 54 22 32 58
6 Вашингтон 53 24 29 56
7 Питтсбург 52 24 28 55
8 Коламбус 53 17 36 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 55 36 19 76
2 Бостон 55 32 23 75
3 Торонто 53 29 24 66
4 Тампа-Бэй 56 30 26 65
5 Детройт 54 28 26 62
6 Баффало 54 24 30 52
7 Монреаль 55 22 33 52
8 Оттава 51 22 29 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 34 21 75
2 Колорадо 56 34 22 72
3 Виннипег 52 33 19 71
4 Сент-Луис 54 29 25 60
5 Нэшвилл 55 28 27 58
6 Миннесота 54 25 29 56
7 Аризона 54 23 31 50
8 Чикаго 55 15 40 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 56 37 19 80
2 Вегас 54 31 23 68
3 Эдмонтон 51 32 19 65
4 Лос-Анджелес 53 27 26 64
5 Сиэтл 54 23 31 56
6 Калгари 55 25 30 55
7 Анахайм 54 19 35 40
8 Сан-Хосе 54 15 39 35
Результаты / календарь
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21.02
22.02
23.02
24.02
19.02 02:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 1 : 2
19.02 02:00
Колорадо – Аризона
 4 : 3
19.02 20:30
Баффало – Анахайм
 - : -
19.02 21:00
Сент-Луис – Торонто
 - : -
19.02 21:00
Бостон – Даллас
 - : -
19.02 22:00
Миннесота – Ванкувер
 - : -
19.02 23:30
Сиэтл – Детройт
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 55 94
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 56 91
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 81
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 52 48
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 55 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 55 36
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 2 1.5
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