Каменский — о признании Панарина первой звездой дня в НХЛ: «Он в отличной форме!»

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал признание форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина первой звездой дня в НХЛ.

Россиянин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Айлендерс» (6:5 ОТ) в регулярке лиги. В матче на открытом воздухе Панарин забил гол в овертайме.

«Он в отличной форме, в отличном настроении и показывает отличный результат. Хочется пожелать ему, чтобы он так и продолжал до Кубка Стэнли», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Также Каменский поздравил Панарина с рождением второго сына.

«Очень рад за него. Естественно, когда появляется ребенок, тем более у Артемия, это второй сын, мотивации играть становится еще больше. Я знаю, Панарин любит детей, и, естественно, это помогает. Обстановка в семье, в команде — все это помогает. И сам он хорошо поработал, поэтому так играет. Дай Бог ему также продолжать», — добавил Каменский.

Второй звездой дня стал форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, третьей звездой признан нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон.