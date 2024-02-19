Гол Панарина в овертайме принес «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в матче под открытым небом

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

В основное время у «рейнджеров» дважды забросил Винс Трочек, по одному голу у Эрика Густафссона, Криса Крайдера и Мики Зибанежада. Артемий Панарин сделал две результативные передачи.

У «островитян» забросили Мэтью Барзал, Андерс Ли, Брок Нельсон, Александр Романов и Бо Хорват.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил победный гол спустя 10 секунд после начала овертайма.

Матч прошел на открытом воздухе на стадионе «Метлайф», который принимает игры по американскому футболу и вмещает 82500 зрителей. Встречу «Айлендерс» и «Рейнджерс» посетили 79690 человек.

«Рейнджерс» занимают второе место в таблице Восточной конференции с 75 очками в 55 матчах. «Айлендерс» идут десятыми с 58 очками в 54 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 5:6 ОТ (3:1, 1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Густафссон — 5 (Какко, Бродзински), 1:28 — 0:1. Нельсон — 22 (Мэйфилд, Клаттербак), 4:20 — 1:1. Хорват — 22 (Добсон, Пелек), 7:18 — 2:1. Барзал — 16 (бол., Нельсон, Добсон), 7:34 — 3:1. Ли — 14 (бол., Энгвалль, Райлли), 21:03 — 4:1. Трочек — 17 (бол., Панарин, Фокс), 25:36 — 4:2. Трочек — 18 (Лафренье, Линдгрен), 38:24 — 4:3. Романов — 6 (Добсон), 41:53 — 5:3. Крайдер — 28 (бол., Панарин, Трочек), 55:52 — 5:4. Зибанежад — 18 (бол., Фокс, Лафренье), 58:31 — 5:5. Панарин — 32, 60:10 — 5:6.

Вратари: Сорокин — Шестеркин.

Штраф: 17 — 11.

Броски: 41 (18+17+6+0) — 38 (7+13+16+2).

Наши: Романов (19.41/3/0) — Панарин (23.12/4/+1).

18 февраля. Нью-Джерси. MetLife Stadium. 79690 зрителей.