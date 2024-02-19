«Рейнджерс» стали первой командой НХЛ, которая отыграла разницу в три шайбы в матче на открытом воздухе
«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.
Матч прошел на открытом воздухе на стадионе «Метлайф», который принимает игры по американскому футболу и вмещает 82500 зрителей. Встречу «Айлендерс» и «Рейнджерс» посетили 79 690 человек.
Гости стали первой командой, которая отыграла разницу в три шайбы в матче на открытом воздухе.
«Рейнджерс» занимают второе место в таблице Восточной конференции с 75 очками в 55 матчах. «Айлендерс» идут десятыми с 58 очками в 54 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|55
|36
|19
|75
|2
|Каролина
|54
|32
|22
|69
|3
|Филадельфия
|56
|29
|27
|65
|4
|Нью-Джерси
|54
|28
|26
|60
|5
|Айлендерс
|54
|22
|32
|58
|6
|Вашингтон
|53
|24
|29
|56
|7
|Питтсбург
|52
|24
|28
|55
|8
|Коламбус
|53
|17
|36
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|55
|36
|19
|76
|2
|Бостон
|55
|32
|23
|75
|3
|Торонто
|53
|29
|24
|66
|4
|Тампа-Бэй
|56
|30
|26
|65
|5
|Детройт
|54
|28
|26
|62
|6
|Баффало
|54
|24
|30
|52
|7
|Монреаль
|55
|22
|33
|52
|8
|Оттава
|51
|22
|29
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|55
|34
|21
|75
|2
|Колорадо
|56
|34
|22
|72
|3
|Виннипег
|52
|33
|19
|71
|4
|Сент-Луис
|54
|29
|25
|60
|5
|Нэшвилл
|55
|28
|27
|58
|6
|Миннесота
|54
|25
|29
|56
|7
|Аризона
|54
|23
|31
|50
|8
|Чикаго
|55
|15
|40
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|56
|37
|19
|80
|2
|Вегас
|54
|31
|23
|68
|3
|Эдмонтон
|51
|32
|19
|65
|4
|Лос-Анджелес
|53
|27
|26
|64
|5
|Сиэтл
|54
|23
|31
|56
|6
|Калгари
|55
|25
|30
|55
|7
|Анахайм
|54
|19
|35
|40
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|35
Результаты / календарь
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23.02
24.02
|19.02
|02:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|1 : 2
|19.02
|02:00
|
Колорадо – Аризона
|4 : 3
|19.02
|20:30
|
Баффало – Анахайм
|- : -
|19.02
|21:00
|
Сент-Луис – Торонто
|- : -
|19.02
|21:00
|
Бостон – Даллас
|- : -
|19.02
|22:00
|
Миннесота – Ванкувер
|- : -
|19.02
|23:30
|
Сиэтл – Детройт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|94
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|56
|91
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|52
|48
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|55
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|2
|1.5
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