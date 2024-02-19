«Рейнджерс» стали первой командой НХЛ, которая отыграла разницу в три шайбы в матче на открытом воздухе

«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

Матч прошел на открытом воздухе на стадионе «Метлайф», который принимает игры по американскому футболу и вмещает 82500 зрителей. Встречу «Айлендерс» и «Рейнджерс» посетили 79 690 человек.

Гости стали первой командой, которая отыграла разницу в три шайбы в матче на открытом воздухе.

«Рейнджерс» занимают второе место в таблице Восточной конференции с 75 очками в 55 матчах. «Айлендерс» идут десятыми с 58 очками в 54 играх.