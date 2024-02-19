Одноклубник Панарина назвал форварда «Рейнджерс» выдающимся хоккеистом

Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек поделился мнением об игре нападающего Артемия Панарина.

Россиянин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Айлендерс» (6:5 ОТ).

«Да, все знают, что он выдающийся хоккеист. Но люди не отдают ему должное за то, насколько он усердно работает и насколько он вынослив. Он выиграл большое количество единоборств. Рост парня 180 см и весе 80 кг. Он упорно борется, яркий пример этого вы видели в овертайме», — цитирует Трочека пресс-служба клуба из Нью-Йорка.

Панарин был признан игроком дня в НХЛ. В этом сезоне 32-летний хоккеист набрал 74 (32+42) очка в 55 матчах регулярного чемпионата.