Патрис Бержерон попал в ковид-протокол НХЛ

Нападающий «Бостона» Патрис Бержерон включен в ковид-протокол НХЛ. Хоккеист сдал положительный тест и был отправлен на карантин, сообщает пресс-служба клуба.

В последнее время случаи заражения коронавирусом среди игроков НХЛ участились.

В этом сезоне 36-летний канадец набрал 23 (10+13) очков в 25 матчах регулярного чемпионата.