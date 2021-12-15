Патрис Бержерон попал в ковид-протокол НХЛ
19:02
Нападающий «Бостона» Патрис Бержерон включен в ковид-протокол НХЛ. Хоккеист сдал положительный тест и был отправлен на карантин, сообщает пресс-служба клуба.
В последнее время случаи заражения коронавирусом среди игроков НХЛ участились.
В этом сезоне 36-летний канадец набрал 23 (10+13) очков в 25 матчах регулярного чемпионата.
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