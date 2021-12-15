Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Патрис Бержерон попал в ковид-протокол НХЛ

19:02
Теги:

Нападающий «Бостона» Патрис Бержерон включен в ковид-протокол НХЛ. Хоккеист сдал положительный тест и был отправлен на карантин, сообщает пресс-служба клуба.

В последнее время случаи заражения коронавирусом среди игроков НХЛ участились.

В этом сезоне 36-летний канадец набрал 23 (10+13) очков в 25 матчах регулярного чемпионата.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное