«Калгари» не выигрывает второй матч в сериях плей-офф с 2004 года

«Калгари» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ уступил «Эдмонтону» со счетом 3:5.

«Флэймз» не могут выиграть вторую игру в сериях плей-офф на протяжении 18 лет: последний раз команда побеждала 11 мая 2004 года во втором матче серии с «Сан-Хосе». Отметим, «Калгари» проиграл 13 вторых матчей в сериях подряд.

Счет в серии «Калгари» и «Эдмонтона» 1-1. Третий матч пройдет 23 мая и начнется в 3:00 мск.