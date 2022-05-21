Галлан: «Рейнджерс» найдет способ одержать победу над «Каролиной»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан подвел итоги второго матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (0:2).

«Вы готовите команду к матчу, играете изо всех сил и надеетесь, что выиграете. Я доволен тем, как мы в целом сыграли. Я бы хотел, чтобы мы победили в одной из двух игр, и, наверное, мы могли бы это сделать. Мы хорошо играли и найдем способ одержать победу», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-0 в пользу «Каролины». Третий матч пройдет 22 мая и начнется в 22:30 мск.