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Сегодня, 08:32

Иван Федотов прокомментировал свой дебют за «Филадельфию» в НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов прокомментировал свой дебют в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (3:4 ОТ). Федотов сделал 19 сейвов при 21 броске, заменив Самуэля Эрссона в начале второго периода.

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«Я не молодой парень, у меня есть опыт, и я знаю, как это работает. Мне все равно, выйду ли я с первых минут или по ходу встречи. Самое главное — играть. Я просто хочу помочь команде, дать энергию и эмоции», — приводит слова Федотова сайт НХЛ.

«Филадельфия» с 83 очками в 76 матчах занимает седьмое место в Восточной конференции. 6 апреля команда сыграет с «Баффало».

Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 75 50 25 104
2 Каролина 75 47 28 101
3 Филадельфия 76 36 40 83
4 Вашингтон 73 36 37 82
5 Айлендерс 74 32 42 79
6 Питтсбург 74 33 41 77
7 Нью-Джерси 74 36 38 76
8 Коламбус 75 25 50 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 75 43 32 101
2 Флорида 75 47 28 99
3 Торонто 74 43 31 95
4 Тампа-Бэй 74 41 33 89
5 Детройт 75 37 38 82
6 Баффало 75 35 40 75
7 Оттава 73 33 40 70
8 Монреаль 73 28 45 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 75 47 28 103
2 Колорадо 75 47 28 100
3 Виннипег 75 45 30 96
4 Нэшвилл 74 43 31 90
5 Сент-Луис 75 40 35 84
6 Миннесота 73 35 38 80
7 Аризона 74 31 43 67
8 Чикаго 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 74 46 28 100
2 Эдмонтон 73 45 28 95
3 Вегас 74 41 33 90
4 Лос-Анджелес 74 38 36 87
5 Сиэтл 74 31 43 75
6 Калгари 73 34 39 73
7 Анахайм 75 24 51 52
8 Сан-Хосе 74 17 57 42
Результаты / календарь
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4.04
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6.04
7.04
2.04 02:00
Филадельфия – Айлендерс
3 : 4 ОТ
2.04 02:00
Тампа-Бэй – Детройт
 2 : 4
2.04 02:00
Торонто – Флорида
 6 : 4
2.04 02:00
Коламбус – Колорадо
 4 : 1
2.04 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 2 : 5
2.04 04:00
Сент-Луис – Эдмонтон
 3 : 2 ОТ
2.04 04:00
Виннипег – Лос-Анджелес
 4 : 3
2.04 05:30
Сан-Хосе – Сиэтл
 2 : 4
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 75 127
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 73 127
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 126
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 62
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 72 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 75 52
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Иван Федотов

Иван Федотов

Филадельфия

 1 1.57
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