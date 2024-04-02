Иван Федотов прокомментировал свой дебют за «Филадельфию» в НХЛ

Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов прокомментировал свой дебют в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (3:4 ОТ). Федотов сделал 19 сейвов при 21 броске, заменив Самуэля Эрссона в начале второго периода.

«Я не молодой парень, у меня есть опыт, и я знаю, как это работает. Мне все равно, выйду ли я с первых минут или по ходу встречи. Самое главное — играть. Я просто хочу помочь команде, дать энергию и эмоции», — приводит слова Федотова сайт НХЛ.

«Филадельфия» с 83 очками в 76 матчах занимает седьмое место в Восточной конференции. 6 апреля команда сыграет с «Баффало».