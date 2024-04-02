«Сан-Хосе» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Кракен» голы забили Мэтти Бенирс, Оливер Бьоркстранд, Шейн Райт и Джаред Макканн. У «Шаркс» отличились Фабиан Зеттерлунд и Клим Костин.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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