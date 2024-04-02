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Федотов дебютировал в НХЛ: впечатлил Тортореллу и перепутал ворота

«Филадельфия» в дебютном матче Федотова проиграла «Айлендерс»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Иван Федотов.
Фото USA Today Sports
Теперь в лиге есть еще один русский голкипер.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Кэйтс — 4, 4:57 — 1:0. Мартин — 4 (Маклин), 12:03 — 1:1. Хорват — 30 (Барзал, Сизикас), 12:21 — 1:2. Санхейм — 11, 20:43 — 2:2. Ли — 19 (Романов), 37:54 — 2:3. Фрост — 13 (Драйсдейл, Конекны), 59:50 — 3:3. Нельсон — 29 (Палмиери), 61:24 — 3:4.
Вратари: Эрссон (Федотов, 20:00) — Варламов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 32 (11+3+18+0) — 27 (6+17+3+1).
Наши: Замула (16.38/0/-2) — Романов (19.01/4/+1).
2 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18 556 зрителей

Незадолго до очередного матча с «Айлендерс» болельщики «Филадельфии» только и делали, что костерили Джона Торторелла за решение в очередной раз выпустить в старте шведского голкипера Самуэля Эрссона, вдрызг провалившего пару дней назад встречу с «Чикаго». Фанбаза пенсильванцев была уверена: Иван Федотов должен как можно скорее дебютировать в НХЛ и стать свежей струей, которая поможет перезагрузиться поймавшим спад «Флаерз».

Иван Федотов на&nbsp;тренировке &laquo;Филадельфии&raquo;. Федотов — в «Филадельфии»: как встретили и кто будет главным конкурентом

Однако долго ждать появления россиянина на льду в сегодняшней игре с «Островитянами» им не пришлось. Уже в первом периоде скандинав не справился с двумя бросками в ближний угол от Мэтта Мартина и Бо Хорвата — и в перерыве Торторелла все-таки исполнил желание фанатов, доверив рамку бывшему матросу ВМФ с самого начала второй двадцатиминутки.

Свой путь в «Филадельфии» самый высокий голкипер в истории НХЛ (202 см) начал с эффектного спасения ловушкой, остановив вывалившегося «1 в 0» Мэтта Барзала. Причем этот сейв он сделал незадолго до того, как хозяева сравняли счет благодаря голу Трэвиса Санхейма.

Не дрогнул Федотов и ближе к середине матча, перекрыв низ и снова обокрав Барзала после классной проникающей передачи от Пьера Энгвалля.

Однако в концовке второго периода гости все же пробили его. На 38-й минуте Трэвис Конекны и Скотт Лотон не поняли друг друга в своей зоне и позволили сделать наброс на пятак Александру Романову, который здорово нашел на пятачке подставление Андерса Ли.

К счастью, в третьем периоде «Флаерз» просто задавили ньюйоркцев, умудрившись перебросать соперника в шесть раз (19-3), и вполне заслуженно перевели игру в овертайм за девять секунд до сирены. Вот только в дополнительное время команду Тортореллы ждал полный провал. Тайсон Форстер грубо ошибся при попытке раскатиться и позволил Кайлу Палмьери на пару с Броком Нельсоном разорвать Федотова. Разве могут здесь быть хоть какие-то вопросы к вратарю?

Забавно, что незадолго до старта овертайма Иван перепутал ворота и прикатил к рамке «Айлендерс». Благо рядом оказался Семен Варламов, который оперативно отправил соотечественника по назначению. Похоже, новичок банально забыл о том, что в НХЛ меняются воротами перед началом дополнительной пятиминутки.

«Я восхищен им. Он мягко вошел в игру. Я поставил его в чертовски неудобное положение, а он стал единственным, кто играл во втором периоде», — не мог не отметить игру дебютанта Торторелла на пресс-конференции.

Более чем уверенной игрой с 19 отраженными бросками Федотов сделал заявку на то, чтобы начать следующий матч с «Баффало» в старте. Учитывая шаткое положение «Филадельфии» в борьбе за плей-офф, коучу «Флаерз» нужно банально довериться тому, кто лучше здесь и сейчас — времени на прожарку своего нового голкипера через тренировки у него попросту нет.

Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
Джон Торторелла
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74
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 75 50 25 104
2 Каролина 75 47 28 101
3 Филадельфия 76 36 40 83
4 Вашингтон 73 36 37 82
5 Айлендерс 74 32 42 79
6 Питтсбург 74 33 41 77
7 Нью-Джерси 74 36 38 76
8 Коламбус 75 25 50 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 75 43 32 101
2 Флорида 75 47 28 99
3 Торонто 74 43 31 95
4 Тампа-Бэй 74 41 33 89
5 Детройт 75 37 38 82
6 Баффало 75 35 40 75
7 Оттава 73 33 40 70
8 Монреаль 73 28 45 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 75 47 28 103
2 Колорадо 75 47 28 100
3 Виннипег 75 45 30 96
4 Нэшвилл 74 43 31 90
5 Сент-Луис 75 40 35 84
6 Миннесота 73 35 38 80
7 Аризона 74 31 43 67
8 Чикаго 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 74 46 28 100
2 Эдмонтон 73 45 28 95
3 Вегас 74 41 33 90
4 Лос-Анджелес 74 38 36 87
5 Сиэтл 74 31 43 75
6 Калгари 73 34 39 73
7 Анахайм 75 24 51 52
8 Сан-Хосе 74 17 57 42
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2.04 02:00
Филадельфия – Айлендерс
3 : 4 ОТ
2.04 02:00
Тампа-Бэй – Детройт
 2 : 4
2.04 02:00
Торонто – Флорида
 6 : 4
2.04 02:00
Коламбус – Колорадо
 4 : 1
2.04 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 2 : 5
2.04 04:00
Сент-Луис – Эдмонтон
 3 : 2 ОТ
2.04 04:00
Виннипег – Лос-Анджелес
 4 : 3
2.04 05:30
Сан-Хосе – Сиэтл
 2 : 4
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Нэйтан Маккиннон

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Колорадо

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 73 127
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 126
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 62
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

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Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 75 52
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

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Иван Федотов

Иван Федотов

Филадельфия

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