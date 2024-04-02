Федотов дебютировал в НХЛ: впечатлил Тортореллу и перепутал ворота
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Кэйтс — 4, 4:57 — 1:0. Мартин — 4 (Маклин), 12:03 — 1:1. Хорват — 30 (Барзал, Сизикас), 12:21 — 1:2. Санхейм — 11, 20:43 — 2:2. Ли — 19 (Романов), 37:54 — 2:3. Фрост — 13 (Драйсдейл, Конекны), 59:50 — 3:3. Нельсон — 29 (Палмиери), 61:24 — 3:4.
Вратари: Эрссон (Федотов, 20:00) — Варламов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 32 (11+3+18+0) — 27 (6+17+3+1).
Наши: Замула (16.38/0/-2) — Романов (19.01/4/+1).
2 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18 556 зрителей
Незадолго до очередного матча с «Айлендерс» болельщики «Филадельфии» только и делали, что костерили Джона Торторелла за решение в очередной раз выпустить в старте шведского голкипера Самуэля Эрссона, вдрызг провалившего пару дней назад встречу с «Чикаго». Фанбаза пенсильванцев была уверена: Иван Федотов должен как можно скорее дебютировать в НХЛ и стать свежей струей, которая поможет перезагрузиться поймавшим спад «Флаерз».
Однако долго ждать появления россиянина на льду в сегодняшней игре с «Островитянами» им не пришлось. Уже в первом периоде скандинав не справился с двумя бросками в ближний угол от Мэтта Мартина и Бо Хорвата — и в перерыве Торторелла все-таки исполнил желание фанатов, доверив рамку бывшему матросу ВМФ с самого начала второй двадцатиминутки.
Свой путь в «Филадельфии» самый высокий голкипер в истории НХЛ (202 см) начал с эффектного спасения ловушкой, остановив вывалившегося «1 в 0» Мэтта Барзала. Причем этот сейв он сделал незадолго до того, как хозяева сравняли счет благодаря голу Трэвиса Санхейма.
Не дрогнул Федотов и ближе к середине матча, перекрыв низ и снова обокрав Барзала после классной проникающей передачи от Пьера Энгвалля.
Однако в концовке второго периода гости все же пробили его. На 38-й минуте Трэвис Конекны и Скотт Лотон не поняли друг друга в своей зоне и позволили сделать наброс на пятак Александру Романову, который здорово нашел на пятачке подставление Андерса Ли.
К счастью, в третьем периоде «Флаерз» просто задавили ньюйоркцев, умудрившись перебросать соперника в шесть раз (19-3), и вполне заслуженно перевели игру в овертайм за девять секунд до сирены. Вот только в дополнительное время команду Тортореллы ждал полный провал. Тайсон Форстер грубо ошибся при попытке раскатиться и позволил Кайлу Палмьери на пару с Броком Нельсоном разорвать Федотова. Разве могут здесь быть хоть какие-то вопросы к вратарю?
Забавно, что незадолго до старта овертайма Иван перепутал ворота и прикатил к рамке «Айлендерс». Благо рядом оказался Семен Варламов, который оперативно отправил соотечественника по назначению. Похоже, новичок банально забыл о том, что в НХЛ меняются воротами перед началом дополнительной пятиминутки.
«Я восхищен им. Он мягко вошел в игру. Я поставил его в чертовски неудобное положение, а он стал единственным, кто играл во втором периоде», — не мог не отметить игру дебютанта Торторелла на пресс-конференции.
Более чем уверенной игрой с 19 отраженными бросками Федотов сделал заявку на то, чтобы начать следующий матч с «Баффало» в старте. Учитывая шаткое положение «Филадельфии» в борьбе за плей-офф, коучу «Флаерз» нужно банально довериться тому, кто лучше здесь и сейчас — времени на прожарку своего нового голкипера через тренировки у него попросту нет.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|75
|50
|25
|104
|2
|Каролина
|75
|47
|28
|101
|3
|Филадельфия
|76
|36
|40
|83
|4
|Вашингтон
|73
|36
|37
|82
|5
|Айлендерс
|74
|32
|42
|79
|6
|Питтсбург
|74
|33
|41
|77
|7
|Нью-Джерси
|74
|36
|38
|76
|8
|Коламбус
|75
|25
|50
|62
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|75
|43
|32
|101
|2
|Флорида
|75
|47
|28
|99
|3
|Торонто
|74
|43
|31
|95
|4
|Тампа-Бэй
|74
|41
|33
|89
|5
|Детройт
|75
|37
|38
|82
|6
|Баффало
|75
|35
|40
|75
|7
|Оттава
|73
|33
|40
|70
|8
|Монреаль
|73
|28
|45
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|75
|47
|28
|103
|2
|Колорадо
|75
|47
|28
|100
|3
|Виннипег
|75
|45
|30
|96
|4
|Нэшвилл
|74
|43
|31
|90
|5
|Сент-Луис
|75
|40
|35
|84
|6
|Миннесота
|73
|35
|38
|80
|7
|Аризона
|74
|31
|43
|67
|8
|Чикаго
|74
|22
|52
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|74
|46
|28
|100
|2
|Эдмонтон
|73
|45
|28
|95
|3
|Вегас
|74
|41
|33
|90
|4
|Лос-Анджелес
|74
|38
|36
|87
|5
|Сиэтл
|74
|31
|43
|75
|6
|Калгари
|73
|34
|39
|73
|7
|Анахайм
|75
|24
|51
|52
|8
|Сан-Хосе
|74
|17
|57
|42
|2.04
|02:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|2.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|2 : 4
|2.04
|02:00
|
Торонто – Флорида
|6 : 4
|2.04
|02:00
|
Коламбус – Колорадо
|4 : 1
|2.04
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|2 : 5
|2.04
|04:00
|
Сент-Луис – Эдмонтон
|3 : 2 ОТ
|2.04
|04:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|4 : 3
|2.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Сиэтл
|2 : 4
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|75
|127
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|73
|127
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|126
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|62
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|72
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|75
|52
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Иван Федотов
Филадельфия
|1
|1.57