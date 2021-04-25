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Источник: у НХЛ есть два варианта проведения следующего регулярного сезона

08:26
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Хоккейный инсайдер Эллиотт Фридман 25 апреля в эфире подкаста на SportsNet рассказал о двух вариантах проведения регулярного сезона-2021/22.

По данным источника, первый вариант состоит в спаренных играх на одной площадке в случае матчей команд из разных конференций (32 встречи), 3 игры с командами из другого дивизиона, но из своей конференции, и еще 26 встреч с командами своего дивизиона. В плей-офф проходят восемь лучших команд от каждой из конференций

Второй формат представляет собой тот формат, который используется в нынешнем сезоне, при котором четыре лучшие команды из каждого дивизиона попадают в плей-офф Кубка Стэнли.

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