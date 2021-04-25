«Вегас» установил рекорд по победам подряд в НХЛ

«Вегас» 25 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 5:1.

Для «ночных рыцарей» это девятая победа подряд в лиге, что является лучшим результатом в истории клуба, сообщает Twitter команды

Последний раз «Вегас» проигрывал восьмого апреля в игре с «Сент-Луисом» (1:3).

На данный момент команда пребывает на первом месте в Западном дивизионе и гарантировал себе место в плей-офф НХЛ.