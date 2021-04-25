«Вегас» установил рекорд по победам подряд в НХЛ
08:01
«Вегас» 25 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 5:1.
Для «ночных рыцарей» это девятая победа подряд в лиге, что является лучшим результатом в истории клуба, сообщает Twitter команды
Последний раз «Вегас» проигрывал восьмого апреля в игре с «Сент-Луисом» (1:3).
На данный момент команда пребывает на первом месте в Западном дивизионе и гарантировал себе место в плей-офф НХЛ.
FRANCHISE-RECORD NINE WINS IN A ROW!!! #VegasBorn pic.twitter.com/PPlz0afHFl— x-Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) April 25, 2021
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