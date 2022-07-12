Источник: Малкин решил выйти на рынок свободных агентов

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин принял решение выйти на рынок свободных агентов, сообщает журналист Даррен Дрегер.

По сведениям источника, 35-летний россиянин хочет посмотреть, какие есть варианты с другими клубами. Ранее Малкин никогда не был свободным агентом.

Ранее появилась информация, что «Пингвинз» предлагают форварду контракт на три года, но 35-летний россиянин хочет соглашение на четыре сезона. Контракт Малкина с «Пингвинз», за которых магнитогорец выступает с 2006 года, заканчивается этим летом.

В прошедшем сезоне Малкин провел в регулярном чемпионате НХЛ 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в 7 встречах.