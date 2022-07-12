«Вашингтон» не стал делать квалификационное предложение голкиперу Самсонову

«Вашингтон» не стал делать квалификационное предложение голкиперу Илье Самсонову. 25-летний россиянин имеет возможность выйти на рынок свободных агентов, сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Самсонов провел в регулярном чемпионате 44 матча, пропуская в среднем 3,02 шайбы за встречу и отражая 89,6 процента бросков.

В плей-офф на его счету 5 игр: коэффициент надежности составил 2,97, процент отраженных бросков — 91,2.

Напомним, что Самсонов был выбран на драфте-2015 года в первом раунде под общим 22-м номером.

Ранее «Вашингтон» обменял вратаря Витека Ванечека в «Нью-Джерси». С Ванечеком в «Нью-Джерси» отправится 46-й номер Драфта-2022. Взамен «Вашингтон» получил два драфт-пика: 37-й и 70-й.