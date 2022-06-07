Игроки «Колорадо» потрогали кубок победителей Западной конференции

«Колорадо» в четырех матчах полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграл «Эдмонтон» и вышел в финал.

Также «Эвеланш» в третий раз стали победителями Западной конференции. После матча игроки команды сфотографировались с Призом Кларенса Кэмпбелла и дотронулись до него.

В финале Кубка Стэнли «Колорадо» сыграет с победителем серии «Тампа» — «Рейнджерс».