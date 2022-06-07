«Колорадо» остается единственной командой НХЛ, которая не проигрывала в финалах Кубка Стэнли

«Колорадо» одержал победу над «Эдмонтоном» в четвертом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в овертайме со счетом 6:5.

Таким образом, «лавины» выиграли серию — 4-0 и вышли в финал Кубка Стэнли.

Отметим, что «Колорадо» остается единственной командой НХЛ, которая не проигрывала в финалах Кубка Стэнли.

В 1996 году «Эвеланш» обыграли в финале «Флориду» (4-0). а в 2001-м — «Нью-Джерси» (4-3).

В финале Кубка Стэнли «Колорадо» встретится с победителем пары «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» (1-2).