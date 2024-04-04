Панарин стал первым незадрафтованным игроком с 1993-го с 45 голами за сезон НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нью-Джерси» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Российский форвард набрал 110 (45+65) очков в 76 матчах сезона.

Панарин стал первым незадрафтованным хоккеистом, кто забросил 45 шайб за сезон НХЛ с 1993 года. Тогда форвард «Бостона» Адам Оутс также забил 45 голов и отдал 97 результативных передач.

По итогам матча «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» Панарин был признан третьей звездой.