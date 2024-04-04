Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.

Россиянин сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1) в регулярном чемпионате лиги. На счету 30-летнего россиянина 130 (42+88) очков в 74 играх этого сезона.

Первой звездой дня стал форвард «Лос-Анджелеса» Тревор Мур — автор трех шайб в ворота «Сиэтла» (5:2).

Второй звездой дня признан вратарь «Далласа» Джейк Оттинджер, который отразил 35 бросков в игре с «Эдмонтоном» (5:0).

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