Худобин о предстоящем драфте расширения: «Пока буду отдыхать. Посмотрим, что произойдет»

Вратарь «Далласа» Антон Худобин высказался о предстоящем драфте расширения в связи с вступлением в НХЛ нового клуба, «Сиэтла».

«Посмотрим, что произойдет. У меня было несколько встреч с тренерским штабом и Джимом. Что вам сказать? Будет драфт расширения. Я не знаю, что там произойдет. Все прояснится 21 июля. Пока я буду отдыхать. Когда придет время, тогда и будем думать», — приводит официальный сайт НХЛ слова Худобина.

Контракт 35-летнего Худобина с «Далласом» действует до конца сезона-2022/23. На драфте расширения каждый клуб может защитить одного вратаря, также автоматически защищаются игроки с пунктом в контракте о запрете на перемещения. В соглашении Худобина этот пункт отсутствует.