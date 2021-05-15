НХЛ не будет вручать призы за победу в конференциях в этом сезоне

Директор НХЛ по контенту Стив Майер сообщил, что лига не будет вручать призы за победу в конференциях в нынешнем сезоне, информирует сайт НХЛ.

Приз принца Уэльского обычно вручается чемпиону Восточной конференции, приз Кларенса Кэмпбелла — чемпиону Западной конференции.

В сезоне-2020/21 в НХЛ не было деления на конференции. Из-за пандемии коронавируса лига временно изменила состав дивизионов.