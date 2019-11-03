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Гусев пропускает третий матч «Нью-Джерси» подряд

02:22
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«Нью-Джерси» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ играет с «Каролиной» (0:0, первый период). В состав «дьяволов» в очередной раз не попал российский форвард Никита Гусев. Он пропускает третий матч кряду. Нападающий не играл с «Тампой» и «Филадельфией».

До этого тренерский штаб объяснял решение оставить Гусева в пресс-боксе тем, что «новому игроку команды стоит посмотреть на игру со стороны».

27-летний Никита Гусев в текущем сезоне провел 9 матчей за «Дэвилз» и набрал 4 (3+1) очка.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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