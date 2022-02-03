Тротц: «Я никогда не был так расстроен игрой команды за время работы в «Айлендерс»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (0:3).

«Скажу честно: я еще никогда не был так расстроен игрой команды за время работы тренером «Айлендерс». Были матчи, в которых нас переигрывал здорово действовавший соперник, когда мы сами совершали ошибки. Но сегодня в наших действиях не было должного желания. Прямо сейчас я ужасно зол. Надеюсь, что эмоции улягутся, но я произведу переоценку команды. Нам нужно больше. Мы отправляемся в гостевое турне, будем играть против сильных соперников, так что нам надо будет играть намного лучше», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Айлендерс» с 38 очками занимают 11-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 34 очками — на 15-й строчке «Запада».