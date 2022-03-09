Лавиолетт: «Овечкин идет к рекорду, но это не отвлекает остальных игроков команды»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал дубль нападающего Александра Овечкина в матче против «Калгари» (5:4).

«Я думал, Овечкин забросит и третью, он нашел ритм. Было приятно, что он сделал дубль. Я думаю, ребята очень рады за него, он это заслужил. Мы не часто обсуждаем это, но все знают, что происходит, и быть частью этого очень здорово.



Мы просто играем в хоккей, а Овечкин может в любой момент забить. Он идет к рекорду, но это не отвлекает внимание остальных игроков», — приводит официальный сайт НХЛ слова Лавиолетта.

Благодаря дублю в игре с «Калгари» Овечкин сравнялся по числу шайб с Яромиром Ягром (766). Теперь россиянин и чех делят третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).