Каменский считает, что Овечкин уже в этом сезоне может догнать по голам Горди Хоу

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на дубль капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (5:4).

Российский хоккеист догнал Яромира Ягра по количеству забитых шайб в регулярном чемпионате НХЛ (766).

«Хочу поздравить Александра, пусть продолжает в том же духе. Пусть забивает голы, радует наших болельщиков. Каждая шайба, которая сейчас будет у Саши, — это его история, его статистика. Это радует личных и командных поклонников. Догонит ли Александр в этом сезоне Горди Хоу? Уже сыграно больше половины игр в сезоне, но вообще реально. Будет тяжеловато. Для Саши вполне реально забить еще 35 шайб. Будем желать удачи и побольше голов», — сказал Каменский «СЭ».

Больше Овечкина в НХЛ забили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).