«Колорадо» может вернуть Варламова из «Айлендерс»

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов может вернуться в «Колорадо», сообщает The Fourth Period.

По информации источника, «Эвеланш» заинтересованы в том, чтобы произвести обмен с участием 33-летнего россиянина, чей контракт на сумму 5 миллионов долларов в год с «Айлендерс» действует до конца сезона-2022/23.

Сообщается, что в случае обмена команда из Нью-Йорка может получить два выбора на драфте. В сделке могут быть использованы драфт-пики второго и третьего раунда, однако может быть задействован и выбор в первом раунде.

Варламов выступал за «Колорадо» с 2011 по 2019 год, после чего перешел в «Айлендерс» на правах неограниченно свободного агента.

В сезоне-2021/22 Варламов принял участие в 18 матчах «Айлендерс», пропуская в среднем 2,90 шайбы за матч при проценте отраженных бросков 91,1.