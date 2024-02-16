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Главный тренер «Вашингтона» высказался о голевой серии Овечкина

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Спенсер Карбери.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что отдых нападающего команды Александра Овечкина поспособствовал его успешной игре.

— Ови играет сейчас на реально высоком уровне. Такое впечатление, что он и кататься стал резче. Его игра — важный для нас шаг вперед. Голы даже визуально стали даваться ему иначе.

Иногда кажется, что у него есть рецепт, как проводить перерыв на Матч звезд. Он традиционно играет лучше во второй части сезона. Видимо, ему требуется морально отойти от хоккея, не думать ничего об НХЛ, «Вашингтон Кэпиталз», хоккее вообще. Это позволяет ему вернуться свежим, что сейчас и происходит.

Он вообще уделяет внимание деталям. Старается найти свободные зоны для получения шайбы, задает по этому и другим поводам вопросы. Для меня совершенно очевидны его усилия, чтобы делать полезные для команды вещи в обороне.

Защита защитой, но главное, что Овечкин начал делать то, за что его любят и ценят больше всего, словно спев всему хоккейному миру: «Не спешите нас хоронить!» А мне — извините уж за чуть-чуть личное — особенно приятно было говорить с ним в мой день рождения и получить от него поздравления. Я же в свою очередь начал разговор с других поздравлений, — сказал «СЭ» Карбери.

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Голевая серия Овечкина составляет 6 матчей. Всего в нынешнем сезоне НХЛ нападающий провел 49 матчей и набрал 37 (14+23) очков.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 53 34 19 71
2 Каролина 52 30 22 65
3 Филадельфия 54 29 25 64
4 Нью-Джерси 52 27 25 58
5 Айлендерс 53 22 31 57
6 Вашингтон 52 23 29 54
7 Питтсбург 50 23 27 53
8 Коламбус 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 32 21 74
2 Флорида 53 34 19 72
3 Тампа-Бэй 54 29 25 63
4 Торонто 51 27 24 62
5 Детройт 52 27 25 60
6 Монреаль 53 22 31 52
7 Баффало 52 23 29 50
8 Оттава 49 22 27 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 33 20 72
2 Колорадо 54 33 21 70
3 Виннипег 51 32 19 69
4 Сент-Луис 52 28 24 58
5 Нэшвилл 53 27 26 56
6 Миннесота 53 25 28 55
7 Аризона 52 23 29 50
8 Чикаго 53 14 39 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 54 36 18 78
2 Вегас 53 31 22 68
3 Эдмонтон 49 31 18 63
4 Лос-Анджелес 50 24 26 58
5 Калгари 53 25 28 55
6 Сиэтл 53 22 31 54
7 Анахайм 52 18 34 38
8 Сан-Хосе 52 14 38 33
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Тампа-Бэй – Колорадо
 - : -
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Оттава – Анахайм
 - : -
16.02 03:00
Торонто – Филадельфия
 - : -
16.02 03:00
Рейнджерс – Монреаль
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16.02 03:00
Баффало – Флорида
 - : -
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Бостон – Сиэтл
 - : -
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Нью-Джерси – Лос-Анджелес
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