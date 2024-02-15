«Чикаго» на своем поле сыграет против «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 15 на 16 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго, Иллинойс, США. Начало — в 04.30 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Чикаго» — «Питтсбург» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Чикаго» занимает сейчас 16-е место в таблице Западной конференции, набрав 31 балл. «Питтсбург» идет на 12-й строчке «Востока», имея в своем активе 53 очка. «Чикаго» занимает сейчас 16-е место в таблице Западной конференции, набрав 31 балл. «Питтсбург» идет на 12-й строчке «Востока», имея в своем активе 53 очка.