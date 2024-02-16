Овечкин рассказал, для чего он летал в Дубай посреди сезона

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился подробностями своей поездки в Дубай.

— С голевой серией вас! Связываете ли ее с тем, что почувствовали себя отдохнувшим и посвежевшим после поездки в Дубай?

— Нет, просто, думаю, пошла игра. Шайба начала залетать в ворота. Моменты такие же, какие были и в предыдущих играх, но появилось везение. Конечно же, и отдохнул, перезагрузился.

— Почему на время звездного уик-энда решили съездить именно в Эмираты, а не на курорты поближе — на Багамы, Карибы, во Флориду, наконец?

— Просто у Настиного папы был день рождения, и решили его хорошо отметить. Пригласили много родных, близких, друзей, подзарядились потрясающими эмоциями. Да, было тяжело полететь туда-обратно посреди сезона, но это стоило того.

Всего в нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провел 49 матчей за «Вашингтон», в которых набрал 37 (14+23) очков.