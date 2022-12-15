Александров забросил щайбу в победном матче АХЛ «Спрингфилда» против «Бриджпорта»

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«Бриджпорт Айлендерс» на своем льду проиграл «Спрингфилд Тандербердс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 1:2. Фарм-клуб «Сент-Луиса» одержал вторую победу подряд.

В составе победителей голом отметился российский нападающий Никита Александров. Он реализовал большинство на 9-й минуте встречи.