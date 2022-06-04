Купер: «Пока мы не можем сказать, что Пойнт выйдет на третий матч с «Рейнджерс»

Купер оценил вероятность появлении Пойнта на льду в третьем матче с «Рейнджерс»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер после поражения от «Рейнджерс» (2:3) во втором матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассказал о ситуации с восстановлением от травмы нападающего команды Брейдена Пойнта.

В текущем плей-офф Пойнт набрал 4 (2+2) очка в 7 матчах.

«У Брейдена действительно есть прогресс, — приводит слова Купера журналист Том Джуллити в Twitter. — Но пока мы не можем сказать, что Пойнт выйдет на третий матч с «Рейнджерс». Нет».

После двух встреч счет в серии 2-0 в пользу «Нью-Йорка». Следующая игра состоится 5 июня в Тампе. Начало — 22.00 (мск).