Шестеркин: «Когда Фокс выходит на лед, я чувствую себя увереннее»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин после победы над «Тампой» (3:2) во втором матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поделился мнением о защитнике команды Адаме Фоксе.

В текущем плей-офф Фокс набрал 22 (5+17) очка в 16 матчах.

«На Адама просто приятно смотреть, — приводит слова Шестеркина журналистка Молли Колкер в Twitter. — Когда Фокс выходит на лед, я играю свободнее и чувствую себя немного увереннее. Адам играет не так, как многие другие защитники».

После двух встреч счет в серии 2-0 в пользу «Нью-Йорка». Следующая игра состоится 5 июня в Тампе. Начало — 22.00 (мск).