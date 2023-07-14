Генменеджер «Вашингтона»: «Пачиоретти умеет забивать — это основная причина подписания контракта»
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан прокомментировал переход форварда Макса Пачиоретти.
«Он умеет забивать — это основная причина подписания контракта с Максом. Мы должны были найти способ, как забивать больше, и Пачиоретти умеет это делать. Нам нравится этот игрок. Он один из лучших снайперов за последние несколько лет.
Это хороший хоккеист. Несмотря на травму, считаю, что он может играть лучше, чем в прошлых сезонах. Поэтому мы рады, что он восстанавливается от травмы и войдет в наш состав», — приводит слова Маклеллана официальный сайт «Вашингтона».
«Кэпиталс» подписали контракт с 34-летним американцем на один сезон с зарплатой 2 млн долларов. Также игрок может получить еще 2 млн в качестве бонусов за количество сыгранных матчей. Почти весь минувший сезон Пачиоретти пропустил из-за травмы ахилла.
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|Аризона
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|4
|Колорадо
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|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
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|Анахайм
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|3
|Вегас
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|Калгари
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|Лос-Анджелес
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|Сан-Хосе
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|Сиэтл
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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|11.10
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
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