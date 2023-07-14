Генменеджер «Вашингтона» сообщил, что Кузнецов запросил обмен

Генменеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан сообщил, что форвард Евгений Кузнецов запросил обмен.

«Я думаю, что наша стратегия в период драфта заключалась в том, чтобы совершить сделку. Мы пытаемся заключить сделку, чтобы определить нашу шестерку лучших форвардов, обменять одного или двух парней. Мы открыты для обменов.

Мы пытались совершить некоторые обмены, но, к сожалению, у нас ничего не вышло. Мы и дальше будем следить за рынком игроков. У нас есть целевой возраст, который мы ищем, и мы сделаем обмен на такого парня», — приводит слова Маклеллана журналист Майк Фогель.

В минувшем сезоне 31-летний россиянин провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 55 (12+43) очков. Команда не смогла пробиться в плей-офф.