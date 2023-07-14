Нападающий «Аризоны» Гальченюк обвиняется в ДТП, хулиганстве и сопротивлении аресту

В прошлое воскресенье, 9 июля, нападающий Алекс Гальченюк был арестован, сообщает The Athletic.

29-летний американец попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Также его обвиняют в хулиганстве, неподчинении, сопротивлении аресту, угрозах и запугивании.

Хоккеист был отправлен в городскую тюрьму в воскресенье вечером. На следующий день он был освобожден под подписку о невыезде.

В четверг, 13 июля, стало известно, что «Аризона» решила расторгнуть контракт с Гальченюком. 29-летнего игрока поместили на драфт отказов с целью расторжения договора.

Гальченюк подписал контракт с «Аризоной» 1 июля 2023 года. По двустороннему договору зарплата игрока в НХЛ составляла бы 775 тысяч долларов за сезон, в АХЛ — 225 тысяч.